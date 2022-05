Offerte Amazon: DualSense per PS5 in sconto in varie colorazioni

Il DualSense per PS5 risulta attualmente in sconto sulla piattaforma di Amazon in varie colorazioni, con un prezzo che si riduce di molto per poco tempo.

Le offerte di Amazon permettono di mettere mano su varie colorazioni dei DualSense a un prezzo particolarmente scontato, con varie riduzioni dei prezzi per quel che riguarda quasi tutte le varianti attualmente disponibili.

Parliamo dei dispositivi per PS5 e PC che attualmente risultano acquistabili a un prezzo scontato, con la possibilità di fruire dell’abbonamento ad Amazon Prime per spedizioni veloci, che in genere si presentano a un prezzo di 69,99€ e 74,99€ e che in questo caso risultano particolarmente convenienti da acquistare.

I dispositivi in questione si presentano con moltissime feature di nuove generazione, dalla presenza del feedback aptico ai grilletti adattivi, che hanno avuto modo di rendere uniche le esperienze di moltissimi giochi dove gli sviluppatori hanno avuto modo di implementare le novità dei dispositivi di Sony. Il tutto, in molti casi, risulta disponibile anche su PC, e può infatti risultare utile come secondo controller e come device multipiattaforma.

Attraverso il link presente qui di seguito potete accedere alla pagina ufficiale del prodotto sulla piattaforma di Amazon, la quale permette di poter acquistare il dispositivo a un prezzo scontato ancora per poco tempo, con riduzioni che arrivano fino al 24% per la Cosmic Red.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.