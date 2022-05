No Man’s Sky: aggiornamento 3.90 disponibile: ecco tutti i dettagli dell’update

No Man's Sky si aggiorna con l'update 3.90, che introduce la settima spedizione Leviatano. Ecco tutti i dettagli dell'aggiornamento.

L’update 3.90 di No Man’s Sky corregge inoltre anche una serie di bug e glitch. Ecco le correzioni nel dettaglio:

In Leviatano i giocatori saranno catturati in un loop temporale e dovranno collaborare come una comunità per riuscire ad interrompere il ciclo. Ad ogni morte vengono ripristinati alcuni dei progressi individuali, ma ogni tentativo risulterà prezioso per la ricerca dello specialista Polo, fornendo ai giocatori un nuovo loadout con cui lavorare.

No Man’s Sky si aggiorna con l’ aggiornamento 3.90 . L’update introduce alcune novità tra cui Leviatano , la settima spedizione del gioco, che aggiunge una componente spiccatamente rogue-like all’avventura.

