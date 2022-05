Ni No Kuni: Cross Worlds disponibile su iOS ed Android: ecco il trailer di lancio

Ni No Kuni: Cross Worlds, il nuovo capitolo della serie sviluppato per i dispositivi mobile, è disponibile da oggi su iOS e Android. Vediamo il trailer di lancio.

Ni No Kuni: Cross Worlds, il nuovo capitolo della serie sviluppato per le piattaforme mobile, è disponibile da oggi su iOS e Android. Il trailer di lancio, che trovate qui sotto, ci permette di dare un ulteriore sguardo ai nuovi personaggi e alle meccaniche di gioco.

Sviluppato da Netmarble, Ni no Kuni: Cross Worlds è MMO free-to-play che racconta di un gruppo di persone che decidono di provare una simulazione in realtà virtuale che li proietta nel magico mondo di Ni no Kuni. Una volta giunti lì, i protagonisti dovranno scegliere una classe fra le cinque disponibili (spadaccino, distruttore, ingegnere, strega o furfante) e contribuire alla ricostruzione del Regno senza Nome, affrontando le temibili insidie che si nascondono lungo il cammino.

Il gioco, inoltre, farà felici anche i fan di vecchia data, includendo al suo interno uno degli elementi che più di tutti erano stati apprezzati nel primo gioco della saga ossia i Famigli (ne dovrebbero essere disponibili al lancio ben 100 da arruolare come propri alleati)

Ni no Kuni: Cross World è la nuova incarnazione del franchise che ha nel debuttato con il primo ed indimenticabile capitolo “La minaccia della Strega Cinerea” per Nintendo DS e PS3, seguito dal sequel “Ni No Kuni: Il destino di un regno” uscito nel 2018 su PS4 e Nintendo Switch riportando anch’esso un notevole successo.