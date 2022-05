New York ha rimosso l’ultima cabina telefonica: “è la fine di un’era”

Questo lunedì la città di New York ha rimosso la sua ultima cabina telefonica. Era il simbolo di un'epoca che ormai non c'è più, ora verrà esposta in un museo.

Questo lunedì la città di New York ha rimosso l’ultima cabina telefonica. Un reperto di un’era che non c’è più. Come a Londra, anche a New York le cabine telefoniche facevano parte della simbologia della città. Poi sono arrivati gli smartphone, che le hanno rese obsolete.

Così anche le ultime cabine telefoniche sopravvissute fino a pochi giorni fa erano poco più che un presidio simbolico di un’epoca ormai finita. Non le usava più nessuno.

Nel 2015, su preciso mandato dell’allora sindaco DeBlasio, la città ha iniziato ad eliminare e sostituire progressivamente il grosso delle cabine telefoniche. Alcune sono state sostituite dai LinkNYC, dei chioschi che offrono la possibilità di ricaricare gratuitamente la batteria degli smartphone e collegarsi al Wi-Fi pubblico. Dal 2015 ad oggi sono stati installati oltre 2000 LinkNYC.

Proprio come l’umanità è passata dai cavalli e le carrozze all’automobile, e come dall’automobile siamo passati agli aeroplani, l’evoluzione digitale ci ha portato dai telefoni a gettone ai chioschi con il Wi-Fi ad alta velocità. Lo abbiamo fatto per soddisfare le esigenze dei cittadini, il modo in cui comunichiamo ogni giorno è in rapidissima trasformazione e noi dobbiamo adeguarci

ha spiegato l’assessore Matthew Fraser.

L’ultima cabina telefonica verrà esposta al Museum of the City of New York. Il tema dell’esibizione? La città di New York prima dell’avvento dei computer.