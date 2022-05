Matthew McConaughey sulla sparatoria in Texas: “È un’epidemia che possiamo controllare”

La sparatoria in Texas, a Uvalde, che la scorsa notte ha portato all’uccisione di 19 studenti e due adulti ha scosso molti cittadini americani, e non solo, e tra questi c’è anche Matthew McConaughey, che a Uvalde ha trascorso i primi dodici anni della sua vita. McConaughey ha fatto un appello tramite i social, parlando dell’utilizzo delle armi, e dichiarando che “si tratta di una epidemia che possiamo controllare”.

Ecco le parole di Matthew McConaughey:

Oggi c’è stato un altro massacro dovuto all’utilizzo di armi, ed è avvenuto nella mia città, a Uvalde, in Texas. Ancora una volta abbiamo tragicamente avuto la prova del fatto che stiamo fallendo e siamo responsabili di ciò che ci è stato concesso a livello di diritti. Ora ogni americano deve guardarsi allo specchio e chiedersi ‘Quanto valiamo? Quanto possiamo fare per risolvere il problema? Quali piccoli sacrifici dobbiamo fare per mantenere alta la salute e la sicurezza della nazione?’ Non possiamo ancora una volta tirare fuori delle scuse, dobbiamo rivalutare ciò di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo trovare un terreno comune con cui affrontare questa situazione che è diventata un problema anche per i nostri figli. Questa è un’epidemia che possiamo controllare, e dobbiamo fare di meglio.