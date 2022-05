iPhone 14 Pro: arriva il display always-on, ma solo sul top di gamma

Finalmente ci siamo, sembra che Apple introdurrà finalmente la funzionalità always-on display sugli iPhone. Secondo alcune recenti indiscrezioni, la novità potrebbe debuttare per la prima volta sul prossimo iPhone 14 Pro, che uscirà a settembre.

A parlarne è Ross Young, che menziona la tecnologia alla base degli schermi OLED LTPO del top di gamma. La prossima generazione in uscita quest’anno dovrebbe finalmente supportare una frequenza d’aggiornamento minima di 1 Hz, che è perfetta per la modalità always-on. Banalmente perché i consumi di batteria si riducono drasticamente.

Se l’utente non sta effettivamente usando uno schermo, non ha senso mantenere la frequenza sopra i 10Hz e in realtà anche solo 5Hz troppi. I nuovi pannelli dell’iPhone 14 Pro dovrebbero quindi aprire le porte ad una funzionalità da lungo attesa e richiesta dai fan della mela. Ma ovviamente tutto questo è da verificare. Non sarebbe la prima volta che i rumor indicano l’arrivo dell’AoD, simili voci erano arrivate anche in concomitanza con l’uscita degli iPhone 12 e 13. Sappiamo già come è andata. Pertanto è doveroso aspettare settembre per ottenere una conferma definitiva.

Sta di fatto che è l’ennesimo rumor che ci parla di una marcata distanza tra l’iPhone 14 ‘base’ e il 14 Pro. Eh già, perché la funzionalità always-on sarebbe un’esclusiva di quest’ultimo. Del resto come l’assenza del notch, che invece continuerà ad esserci sul modello entry-level.