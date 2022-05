Intervista col Vampiro: il teaser che presenta l’intervista a Louis

Online è stato pubblicato un nuovo teaser su Intervista col Vampiro che mette al centro il personaggio di Louis e l’intervista che dà il titolo stesso alla storia. Si tratta di un altro breve filmato, della durata simile a quella del precedente teaser in cui al centro veniva messo Lestat.

Qui sotto trovate il nuovo teaser di Intervista col Vampiro, in cui viene chiesto a Lestat se sia mai stato sempre un vampiro, o se nella sua lunga vita abbia anche avuto un precedente da umano.

Every vampire's got a story to tell if you're willin' to listen. #InterviewWithTheVampire pic.twitter.com/f4pGWuBEIJ

— Interview with the Vampire (@Immortal_AMC) May 24, 2022