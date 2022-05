Il “disgustoso” problema delle custodie ufficiali per il Google Pixel 6

Il case ufficiale del Google Pixel 6 ha un problema: tende ad ingiallirsi molto velocemente, e online emergono sempre più testimonianze di clienti indispettiti. Non bastasse, il case di gomma non è nemmeno economico: negli USA viene venduto a ben 30 dollari, praticamente il costo di un caricabatterie.

Il case in teoria dovrebbe essere trasparente, in pratica dopo 5-6 mesi si ingiallisce. L’effetto è poco piacevole, sembra che lo smartphone sia molto sporco. Su Reddit le prime lamentele degli utenti risalgono allo scorso gennaio. The Verge ha fatto un giro di feedback tra la sua redazione, ed è emerso che anche più di qualche redattore ha notato che effettivamente la custodia tende a rovinarsi rapidamente.

Sui problemi estetici si potrebbe anche soprassedere, ben più grave è che il case tende pure a sformarsi, non aderendo più perfettamente al pattern dei bottoni.

The Verge spiega che il problema sembra diffuso su tutti i case, e non riguarderebbe, dunque, solo una piccola partita di prodotti difettosi. Il magazine specifica anche che è un problema comune a praticamente ogni case di questo tipo e dipenderebbe dalle proprietà della plastica translucida. Il fatto è che normalmente l’ingiallimento inizia a distanza di un anno di utilizzo, mentre molti utenti sostengono che le prime macchie sarebbero comparse a distanza di pochissime settimane dall’acquisto.

«È dal 2010 che non vediamo un case di qualità così bassa», sintetizza The Verge. Il riferimento è alle custodie protettive plasticose che andavano in voga in quegli anni.

Morale? Forse vale la pena di lasciar perdere le custodie ufficiali di Google e rivolgersi alle tante alternative offerte dalle altre aziende. In genere costano anche molto meno. Per la cronaca, il case che vedete nella foto in apertura a questa news una volta era rosa.