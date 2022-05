Ghostbusters Legacy: il CEO di Sony dichiara che il film ha resuscitato il franchise

L’uscita di Ghostbusters Legacy sembra aver ridato vita al franchise sugli acchiappafantasmi, ed a confermarlo ci ha pensato il CEO di Sony, Tom Rothman, che ha dichiarato come il film di Jason Reitman abbia “rivitalizzato” la saga.

Ecco le parole di Tom Rothman su Ghostbusters Legacy:

Quando sono arrivato alla Sony mi venne detto che non ci stavano delle proprietà intellettuali, e invece ne abbiamo di fantastiche. Occorre solo focalizzarsi su quelle. Giusto per fare qualche esempio abbiamo Jumanji, Bad Boys, Uncharted, Ghostbusters. Per quanto riguarda i Ghostbusters, prima che arrivassi si è cercato di percorrere una strada che non ha funzionato. Ma grazie al rapporto tra Jason Reitman e Ivan, che possa riposare in pace, siamo stati in grado di resuscitare la saga trasformandola in un grande successo, sia a livello cinematografico che per l’Home Video.