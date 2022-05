Diablo Immortal si mostra in un nuovo video di gameplay

Diablo Immortal torna a mostrarsi in un ricco video di gameplay della durata di 20 minuti. Il filmato che trovate qui sotto, illustra più nello specifico le meccaniche, scenari e caratteristiche del nuovo titolo free-to-play di Blizzard in uscita il prossimo 2 giugno su dispositivi mobile e su PC.

Come vediamo dal video, Diablo Immortal mantiene intatta la classica formula degli action RPG / hack ‘n’ slash con visuale isometrica, tanti nemici da affrontare ed un set di classi ben variegato che comprende: Barbaro, Mago, Monaco, Negromante, Crociato e Cacciatore di Demoni.

Sviluppato da Blizzard e NetEase, Diablo Immortal è nato come progetto per i dispositivi iOS e Android per poi esser traghettato anche su PC con l’obiettivo di ampliare in maniera esponenziale il target d’utenza.

Com’è stato confermato in precedenza dagli sviluppatori, la versione PC del gioco rispetto a quella mobile vanterà una vasta gamma di opzioni grafiche, asset in alta risoluzione e un sistema di controllo innovativo che vi permetterà per la prima volta nella serie di avere il controllo totale dei movimenti del personaggio su PC (potremo muoverlo usando i tasti W, A, S e D).

Combatti contro antiche forze del male e scopri la storia mai raccontata tra Diablo II e Diablo III in questo GdR d’azione multigiocatore di massa online nuovo di zecca, pensato per mobile e in arrivo anche su PC in open beta.

L’Arcangelo Tyrael è dato per morto e l’umanità deve fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. I frammenti della Pietra del Mondo, ancora carichi di potere, stanno contaminando la terra. I servitori di Diablo sperano di imbrigliare questo potere per permettere al Signore del Terrore di fare ritorno.