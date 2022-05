Coda – I segni del cuore dal 25 maggio disponibile in una riedizione DVD, Blu-ray e 4K

Il film Premio Oscar Coda - I segni del cuore è disponibile da oggi, 25 maggio, in una riedizione in DVD, Blu-ray e 4K.

Oggi, 25 maggio, è arrivato in una riedizione in versione Home Video DVD, Blu-ray e 4K ( (con doppio disco 4K + Blu-ray) il film premio Oscar Coda – I segni del cuore. Ognuna di queste versioni contiene 30 minuti di contenuti extra, tra cui interviste al cast e alla regista.

Ecco le cover delle varie versioni Home Video di Coda – I segni del cuore.

All’interno dei prodotti c’è anche un esclusivo booklet da 36 pagine: il manuale della lingua dei segni. Commovente e pluripremiata storia di formazione liberamente ispirata al successo francese “La famiglia Bélier”, il film è stato insignito quest’anno di tre Oscar per Miglior Film, Miglior Attore non protagonista e Miglior sceneggiatura non originale, ottenendo anche due nomination ai Golden Globes, quattro riconoscimenti al Sundance Film Festival 2021 e aggiudicandosi ben il 96% di recensioni positive della critica su Rotten Tomatoes.

Questa è la sinossi:

Ruby Rossi (interpretata da Emilia Jones, star della serie Netflix “Lock & Key”) non è una liceale qualunque: le sue giornate iniziano alle 3 del mattino, su una barca da pesca, a fianco di suo fratello maggiore Leo (Daniel Durant) che, come papà Frank (Troy Kotsur, che grazie a questo ruolo ha vinto il Premio Oscar 2022 come Miglior Attore non protagonista) e mamma Jackie (Marlee Matlin, Premio Oscar come miglior attrice protagonista nel film “Figli di un dio minore”), è sordo. Ogni giorno, prima di andare a scuola, Ruby viene sbeffeggiata dalle altre studentesse, ma a lei poco importa. La sua più grande passione è il canto e di talento ne ha da vendere, tanto da prepararsi per l’audizione in una prestigiosa scuola di musica. Presto si troverà di fronte a un’importante scelta: aiutare la sua famiglia oppure inseguire i propri sogni.

