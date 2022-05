Apple ha cambiato produttore dei display dopo quanto avvenuto con gli iPhone 13?

Sembra che Apple potrebbe aver scelto di non sfruttare ulteriormente le potenzialità del produttore BOE per quel che riguarda la produzione di display OLED con gli iPhone 14. Abbiamo nello specifico a che fare con un partner storico del colosso di Cupertino, il quale negli anni avuto modo di accontentare la compagnia per quel che riguarda la realizzazione di molteplici pannelli, ma che al momento si troverebbe davanti a delle problematiche per quel che riguarda la continuazione del rapporto in corso.

Addirittura, Apple potrebbe non avere ancora neanche confermato, stando a quanto riportato sulle pagine di The Elec, la produzione degli schermi per gli iPhone 14. Sembra che tutto sia da ricercare nel fatto che BOE avrebbe cambiato nel corso della realizzazione dei pannelli OLED per gli iPhone 13 il design dei circuiti, al fine di migliorare il tasso di rendimento del tutto, con Apple che però ha deciso una volta nota la situazione di fermare la produzione sin dal mese di febbraio, e con quindi dei problemi che si sono creati a partire da questa manovra alquanto azzardata del produttore di display.

Al momento sembra che BOE sia in attesa di una risposta chiara da parte di Apple per quel che riguarda la produzione dei prossimi device, con molteplici compagnie che vorrebbero le trovarsi al posto di questa e avere a che fare con un cliente così importante, avendo modo di realizzare sufficienti parti di dispositivi per tutta la serie degli iPhone 14.

Non abbiamo alcun dettaglio in merito agli smartphone in questione, i quali dovrebbero venire annunciati come di consueto nel corso del mese di settembre, con di sicuro maggiori novità per quel che riguarda i produttori che avranno modo di mettere mano su una delle parti il dispositivo in questione che si presenteranno nel corso del tempo.