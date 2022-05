Xiaomi e Leica confermano l’arrivo di un nuovo smartphone

Come confermato in via ufficiale da Xiaomi e Leica, le compagnie hanno avuto modo di annunciare una grossa partnership a lungo termine che porterà i colossi del mondo degli smartphone a rilasciare un nuovo dispositivo nel giro di non troppo tempo. Purtroppo al momento si parla solamente di un annuncio relativo a quello che le due compagnie stanno combinando insieme, con la possibilità che nel giro di qualche tempo Xiaomi abbia quindi modo di svelare lo smartphone sotto il proprio nome e quello di Leica.

È facile immaginare che si tratti di un cameraphone con un focus specifico pensato per permettergli di eccellere nel campo della fotografia, considerando infatti le potenzialità dei dispositivi realizzati da Leica. C’è da dire che non sappiamo quale sarà il nome del device in questione, come anche quale sarà l’apporto di Leica al fine di migliorare il comparto fotocamere in questione.

C’è da dire che è probabile che Xiaomi si ritrovi sin da subito ad utilizzare per il dispositivo in questione i nuovi Snapdragon 8 Gen 1+, annunciato da parte di Qualcomm non troppo tempo a dietro, ed è anche alquanto probabile che il nuovo smartphone sia proprio il tanto chiacchierato Xiaomi 12 Ultra che dovrebbe avere modo di completare la sua serie uscita ormai da molteplici mesi.

C’è comunque da consigliare che Xiaomi potrebbe nel giro di qualche tempo di lanciare sul mercato anche nuovi Xiaomi 13, e non sappiamo infatti se lo smartphone realizzato anche sotto il brand di Leica avrà modo di lanciare proprio la nuova serie di telefoni, di cui si discute ormai da molto tempo ma che all’effettivo non è ancora stata neanche confermata. Per quel che riguarda le ultime anticipazioni in merito agli Xiaomi 12 Ultra, trovate a questo link tutti i dettagli sulla questione.