Street View si aggiorna su mobile per il suo 15esimo anniversario

Google Maps Street View ha compiuto 15 anni, e al fine di festeggiare il lieto compleanno la compagnia di Mountain View ha avuto modo di annunciare un aggiornamento per quel che riguarda gli smartphone del sistema.

Parliamo nello specifico della possibilità di poter “scorrere nel tempo” grazie a Street View, scoprendo quindi come avviene su PC anche su mobile vari luoghi in diversi momenti, con ulteriori opzioni che vengono visualizzate quando si accede al menu dedicato.

C’è da dire che il tutto è già stato reso disponibile, ma che all’effettivo potrebbe passare del tempo prima che la novità abbia modo di giungere per tutti i telefoni, con la compagnia che infatti ha optato come di consueto per un rilascio graduale della feature in questione.

La novità sta nella possibilità di visitare da qualunque luogo, sia che si stia utilizzando uno smartphone Android e sia uno iOS, dei luoghi in diversi momenti dell’anno, ammirando ad esempio dei paesaggi sia nel periodo natalizio e sia in estate, e scoprendo come alcuni posti sono cambiati nel corso del tempo a distanza di vari anni, semplicemente accedendo alle varie opzioni dedicate.