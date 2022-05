Gran Turismo 7, nuovo update in arrivo: aggiungerà 3 auto

Gran Turismo 7 si prepara a ricevere un nuovo update ricco di contenuti questa settimana. I dettagli sull’aggiornamento al momento non sono stati ancora diffusi, ma un chiaro indizio suggerisce già che tra le varie novità dell’update ci sarà anche l’introduzione di tre nuove vetture.

L’arrivo di una nuova patch questa settimana è stato annunciato con un tweet di Kazunori Yamauchi, il CEO di Polyphony Digital. Nel post non viene rivelata alcuna data d’uscita, ma se guardate bene noterete che al post è stata allegata anche un’immagine che mostra la forma di tre vetture, che con molta probabilità faranno il loro ingresso in Gran Turismo 7 proprio con il nuovo aggiornamento.

Il sito di notizie su Gran Turismo, GTPlanet, sostiene di aver identificato due delle tre auto mostrate nel tweet: la prima dovrebbe essere la Toyota GR010, mentre quella in basso a destra dell’immagine la GoPro Rampage 1970 Camaro. L’ultima, invece, è la più difficile da identificare. Il sito riporta, però, che la candidata migliore resta la Corvette della generazione C3. In ogni caso, per saperlo con certezza non ci resta che attendere la pubblicazione del nuovo Update.