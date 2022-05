Gli autori di Little Nightmares annunciano il loro nuovo progetto con un teaser

Gli autori di Little Knightmares hanno annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto con un breve video teaser pubblicato su Twitter. Il tweet recita: “Siamo impegnati” con in allegato un filmato della durata di 6 secondi che mostra alcuni scenari confusi che sembrano riprendere in toto le stesse inquietanti e tetre atmosfere da fiaba oscura che caratterizzano i precedenti titoli del team.

Al momento non abbiamo alcuna informazione sul nuovo progetto targato Tarsier Studios, ma osservando il teaser è possibile distinguere tre immagini diverse. La prima presenta uno strano edificio in legno che si estende in verticale. La seconda invece è molto meno chiara, ma si può tranquillamente intravedere la presenza di un’auto che percorre un’autostrada deserta. L’ultima immagine è quella più difficile da decifrare, poiché in gran parte celata dal logo, ma se la si osserva attentamente si può notare una sorta di presenza mostruosa avvinghiata ad una casa o una sorta di struttura.

Questo è tutto ciò che sappiamo al momento: considerando la tempistica di questo teaser, è possibile che l’annuncio del nuovo gioco di Tarsier avvenga nel prossimo periodo, magari all’interno della cornice del Summer Game Fest o all’Xbox & Bethesda Showcase. Staremo a vedere.