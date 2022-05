Elvis: svelati tutti i nomi della soundtrack, dai Maneskin ad Eminen

Dopo che sono trapelati alcuni nomi della soundtrack di Elvis, su Instagram è comparsa un’immagine in cui sono stati elencati tutti gli artisti che faranno parte della colonna sonora del lungometraggio Warner Bros. Si tratta di una lista che porta molti nomi della musica pop contemporanea, che vanno da Eminem fino ai Maneskin.

Ecco la lista completa con tutti i nomi della colonna sonora di Elvis: Ann Nesby, Alton Mason, Chris Isaak, Denzel Curry, Doja Cat, Eminem & Ceelo Green, Gary Clark Jr., Jack White, Lenesha Randolph, Jazmine Sullivan, Kacey Musgraves, Kodi Smit-McPhee, Les Greene, Maneskin, Nardo Wick, Paravi, Pnau, Rufus Thomas, Shonka Dukureh, Stevie Nicks, Swae Lee & Diplo, Tame Impala e Yola.

Rivisitata in chiave cinematografica, la storia di Elvis (Austin Butler) è vista attraverso il prisma della complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). Il film, come raccontato da Parker, approfondisce le complesse dinamiche tra i due nell’’arco temporale di 20 anni dagli esordi alla fama di Presley, che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione che segna la perdita dell’innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).