Dragon’s Dogma: aperto il sito per il 10° anniversario

Dragon’s Dogma compie 10 anni e Capcom celebra l’avvenimento con il lancio di un sito che ne ripercorre tutta la storia. Rilasciato il 24 maggio 2012 per Xbox 360 e PlayStation 3, il celebre action RPG spegne dunque quest’anno le sue prime dieci candeline, senza ancora aver ottenuto un seguito. Ecco il messaggio del game director Hideaki Itsuno pubblicato sul sito del 10° anniversario:

Dragon’s Dogma, uscito per la prima volta nel 2012, festeggia il suo 10° anniversario! Grazie, Arisen, per aver impugnato le armi e aver affrontato sfide impossibili. Ti siamo eternamente grati per il tuo supporto negli anni e speriamo tu voglia unirti a noi in questa celebrazione epocale di Dragon’s Dogma!

Il sito dedicato ai festeggiamenti del 10° anniversario del gioco ripercorre tutte le tappe della storia di Dragon’s Dogma a partire dalla pubblicazione del fumetto digitale che faceva da prologo (2012), passando poi per il rilascio di Dragon’s Dogma e della versione estesa Dragon’s Dogma: Dark Arisen, finendo poi con il citare anche la serie animata uscita su Netflix nel 2020. In occasione dell’anniversario ,inoltre, Dark Arisen è anche in sconto sul Nintendo eShop giapponese, in vendita a 990 yen con uno sconto del 75% sul prezzo di listino.

Ancora nessuna notizia invece riguardo all’esistenza del chiacchierato Dragon’s Dogma 2. Tante le indiscrezioni che sono emerse negli ultimi anni, ma nessuna che alla fine si sia davvero concretizzata. La saga ad oggi resta infatti ferma a Dragon’s Dogma Online, uscito esclusivamente in Giappone nel 2015 per PS3, PS4 e PC.