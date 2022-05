Angela Lansbury riceverà un Tony Award alla carriera, le motivazioni del premio

La storica interprete Angela Lansbury riceverà un Tony Award alla carriera, stiamo parlando dei premi dedicati agli show di Broadway che vengono consegnati ogni anno, e che per il 2022 avranno la cerimonia che si svolgerà il 13 giugno. In accompagnamento all’annuncio sono state espresse anche le motivazioni del premio.

Charlotte St. Martin, presidente della Broadway League e Heather Hitchens, presidente della American Theatre Wing, hanno dichiarato:

Il contributo sui palchi di Angela Lansbury è stato insormontabile, dal suo grande ruolo in Mame, fino alle iconiche performance in Deuce e Sweeney Todd, ed al revival di A Little Night Music. Angela Lansbury ha offerto performance indimenticabili, ed è un onore consegnarle questo premio alla carriera.

Angela Lansbury ha fatto il suo debutto a Broadway nel 1957 in Hotel Paradiso, ed ha proseguito con A Taste of Honey (1960), Anyone Can Whistle (1964),ed ha ottenuto il suo primo Tony Award con Mame (1966). Ha ricevuto riconoscimenti anche per Dear World (1969), Gypsy (1974) e Sweeney Todd (1979).

Ricordiamo che Angela Lansbury ha partecipato a ben 70 film, ed è stata l’iconica protagonista della serie televisiva intitolata La Signora in Giallo, che è andata in onda dal 1986 al 1996, divenendo un successo globale.