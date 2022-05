AirPods con USB di tipo C realizzate dal modder degli iPhone con USB-C

Si parla ormai da tempo del fatto che nel giro di qualche generazione, ma verosimilmente entro 2 anni, Apple dovrebbe fare in modo di mercato i primi iPhone con porta USB di tipo C, risultando quindi pronta a tagliare fuori dalla produzione dei propri dispositivi e le connessioni Lightning presentati fino a oggi. C’è da dire che in attesa di novità in tal senso, con la compagnia che infatti non ha avuto modo di parlare della questione sotto alcun punto di vista, un noto studente ha avuto modo di far parlare di sé.

Abbiamo a che fare nello specifico con Ken Pillonel, il quale ha saputo farsi infatti farsi riconoscere per aver lanciato sul mercato un iPhone con una porta USB di tipo C, addirittura funzionante e che ora ha deciso di aumentare la posta gioco. Non è bastata infatti modificare solamente uno di telefoni del colosso di Cupertino, e questa volta si è passati alle cuffie wireless dell’azienda, con il nuovo box realizzato dal designer che infatti presenta una porta di questo tipo.

Si parla nello specifico delle AirPods del colosso di Cupertino, che non presentano una porta di questo tipo, ma che grazie al modder hanno modo di sfruttare una dei qualunque cavi USB di tipo C che vengono scelti da praticamente tutte le aziende del settore al fine di ricaricare le cuffie in questione punti.

C’è da dire tra le altre cose che è possibile che anche Apple abbia modo di implementare il tutto per dei dispositivi all’infuori degli iPhone, come aveva anche molto avuto modo di discutere qualche tempo a dietro il noto analista Ming-Chi Kuo. Restiamo attualmente in attesa di maggiori dettagli in tal senso al fine di sapere maggiori dettagli sul tutto.