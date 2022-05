Tchia si mostra in un nuovo trailer di gameplay

A pochi giorni di distanza dall’annuncio del suo rinvio, Tchia torna a mostrarsi in video di gameplay che ci consente di dare un nuovo sguardo a questo interessante open-word dalle atmosfere tropicali, soprattutto per quanto riguarda l’esplorazione marina.

Il filmato, che trovate qui sotto, ci offre una panoramica di quelle che saranno le avventure sottomarine della protagonista, che potrà immergersi tra le acque cristalline dell’isola per andare a caccia di tesori perduti e altri oggetti. Il breve video ci permette anche di dare uno sguardo alle meccaniche di navigazione e alla gestione dell’imbarcazione, grazie alla quale potremo anche accedere a nuove aree da esplorare.

È solo di qualche giorno fa la notizia del rinvio di Tchia. Gli sviluppatori hanno spiegato che hanno bisogno di più tempo per poter garantire ai giocatori la miglior esperienza di gioco possibile.

Tchia si presenta come un’open world dalle atmosfere esotiche e vibranti. Nel gioco avremo modo di assumere le sembianze di animali e oggetti per partire alla volta di un avventura incredibile che ci permetterà di scoprire i numerosi segreti celati dall’isola e dai suoi abitanti.

Vi ricordiamo che Tchia sarà disponibile all’inizio del 2023 su PC via Epic Games Store e su PlayStation in esclusiva per quanto riguarda le console.