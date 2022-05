Starlink, prestazioni record nella campagna del Wisconsin: ecco dove conviene abbonarsi al servizio

Starlink raggiunge nuove vette. Il servizio di SpaceX offre una connessione internet via satellite, ed in media le performance in download viaggiano attorno ai 200mbps. Un nuovo test ha battuto ogni record.

Il fatto che sia un servizio satellitare ha ovviamente molti pregi e altrettante debolezze: ad esempio la connessione non sarà mai granché nelle aree densamente popolate, specie se parliamo di città o quartieri con molti palazzi alti, che potrebbero disturbare il segnale. Inoltre il ping, la latenza, non sarà mai all’altezza di quella dei servizi FTTH, anche se è migliore di pressoché ogni altra connessione via satellite. Idealmente è pensato per le aree non coperte dalle infrastrutture in banda ultra-larga tradizionali: dalle campagne alle isole, passando per comunità montane e piccole città abbandonate da Dio. Conta anche quanti altri utenti siano servizi dal servizio nella stessa area geografica: meno sono, meglio è.

Proprio nella campagna del Wisconsin, un utente di Starlink ha registrato una velocità in download di ben 301 Mbps. È una delle velocità più elevate mai registrate da un utente del servizio. Una combinazione perfetta di fattori diversi: non solo l’utente si trova in una zona densamente poco popolata, ma è anche uno dei pochissimi abbonati a Starlink nella sua provincia.

Dalla scorsa settimana Starlink è offerto con disponibilità immediata in ben 32 paesi, Italia inclusa. Non è più necessario attendere: ci si abbona online e il ricevitore satellitare viene spedito subito.