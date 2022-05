Sister Darkness: Alex Proyas sta sviluppando un film horror gotico

Il regista de Il Corvo e di Dark City, Alex Proyas, sta sviluppando un film thriller/horror dal titolo Sister Darkness. Si tratta di un ritorno a quelle che sono le radici del filmmaker, che lavorerà alla produzione del progetto assieme alla Heretic Foundation, alla Mystery Clock Cinema ed alla 108 Media.

La storia di Sister Darkness è stata descritta come un horror gotico al femminile, ambientato nel Regno Unito nel 1930, un periodo di marginalizzazione per le donne. La protagonista si chiama Alice, ed ha una figura doppia rappresentata da Isla, personaggio la cui esistenza è legata ad un mistero che ha a che fare una vicenda sanguinosa.

Sembra che Alex Proyas per la realizzazione di questo film si sia ispirato a lungometraggi degli anni Sessanta e Settanta come The Innocents e The Legend of Hell House. Il budget della produzione si aggira sui 35 milioni di dollari, e si baserà su una sceneggiatura dello stesso Proyas. Le riprese di Sister Darkness si svolgeranno in Australia tra il 2022 ed il 2023, ed utilizzeranno un particolare tipo di effetti visuali curati da VFX studio Heretic Foundation.