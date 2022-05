Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte 1: trailer del film con Tom Cruise

Ethan Hunt torna al cinema… ed è ora di scegliere da che parte stare! Paramount e Eagle Pictures presentano oggi il primo trailer di Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte 1, nuovo episodio della saga con Tom Cruise, in arrivo nelle sale nel 2023.

Non è stata rilasciata una sinossi ufficiale, al momento, ma nel trailer vediamo il protagonista della saga Ethan Hunt messo alle strette riguardo a una scelta morale, in una scena intervallata da footage d’azione ricchissimo di volti noti e ambientato in location tra le più svariate, tra cui il deserto, Venezia e Roma, protagonista di un inseguimento che sembra davvero folle.

Il cast della pellicola, diretta dal veterano della serie Christopher McQuarrie, comprende Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Henry Czerny, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss, Charles Parnell, Greg Tarzan Davis e Frederick Schmidt.

