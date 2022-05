MediaTek Dimensity 1050 pronti a supportare il “vero” 5G

Di recente MediaTek ha avuto di annunciare un nuovo dispositivo pronto a risultare particolarmente interessante per quel che riguarda la connettività dei sistemi. Parliamo dello specifico del Dimensity 1050, un SoC che può risultare sotto diversi aspetti molto simile al 1100 della compagnia, il quale infatti risulta bene o male identico per quel che riguarda le specifiche, anche se una novità confermata da parte del colosso risulta di sicuro interessante.

Parliamo infatti di un grosso step evolutivo per quel che riguarda la tecnologia di connessione al 5G, con gli smartphone che infatti supporteranno questa volta il dual mmWave e il sub 6GHz, risultando quindi i primi con i device dell’azienda all’interno a presentarsi con un supporto di questo tipo, considerando che il colosso specializzato nella fascia media in quella bassa non si è mai spinto a tanto. Il device con processo a 4nm è strutturato in questo modo: sono presenti 2 core ARM Cortex A-78, che si presentano con un clock di 2,5 GHz, assieme a sei corre di efficienza che, nonostante il tutto non sia stato confermato da parte del colosso dovrebbero essere degli ARM Cortex A-55.

Per quel che riguarda la scheda video troviamo la ARM Mali GT 610, la quale offre supporto all’HyperEngine 5.0 della compagnia, utile al fine di migliorare notevolmente l’esperienza per quel che riguarda il gaming. I dispositivi permettono l’utilizzo di telefoni con risoluzione fino a Full HD+ e 144 Hz di refresh rate, con ulteriori novità come HDR 10+ e Dolby Vision che non possono mancare. Anche se non ci sono maggiori dettagli per quel che faranno i primi smartphone a offrire i propri di questo dispositivo all’interno, si parla di un lancio sul mercato dal mese di luglio a quello di settembre, ormai di conseguenza per fortuna alquanto vicino.