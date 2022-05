Lucca Comics & Games: al via la diciottesima edizione del Lucca Project Contest

Al via la diciottesima edizione del concorso nazionale più atteso dai giovani talenti della Nona Arte: torna il Lucca Project Contest, promosso da Lucca Comics & Games grazie alla collaborazione con Edizioni BD. Il progetto di graphic novel vincitore sarà premiato con un contratto di pubblicazione che permetterà all’opera di essere distribuita nelle librerie e fumetterie di tutta Italia: una concreta opportunità professionale per gli esordienti under 40 di entrare da protagonisti nel mercato editoriale.

Ancora una volta Lucca Comics & Games sceglie di investire concretamente nel futuro del fumetto, creando nuove occasioni lavorative e di visibilità per chi sta investendo nella propria passione e vorrebbe trasformarla in una professione. Un’occasione unica per chi cerca una strada verso l’esordio nel complesso mondo dell’editoria a fumetti – che in questi anni ha avuto uno sviluppo esponenziale – e per raccontare e presentare a un gruppo di esperti il proprio lavoro.

Il ritorno del Lucca Project Contest – Premio Giovanni Martinelli – appuntamento imperdibile per le nuove leve del fumetto italiano – è reso possibile anche quest’anno grazie alla oramai consolidata collaborazione con Edizioni BD.

Al centro del concorso, il lavoro dei più giovani: i partecipanti che potranno accedere alle selezioni dovranno infatti essere nati a partire dal 1° gennaio 1983. L’iscrizione avverrà tramite un form dedicato e, come già nelle ultime edizioni, per favorire al massimo i partecipanti l’invio del materiale sarà solo in formato digitale.

Una Giuria interna si occuperà di decidere entro il 7 ottobre 2022 fino a un massimo di 15 progetti finalisti che saranno esposti nei loro elementi fondamentali in una mostra dedicata. Gli autori delle opere presenteranno direttamente le loro proposte ai giurati della fase finale – tutti autorevoli esponenti del mondo dell’editoria fumettistica – che designeranno il vincitore e segnaleranno altri due progetti con una menzione speciale.

Al progetto vincitore sarà assegnato un contratto per la realizzazione dell’opera con un compenso di 2000 euro lordi: la storia finale dovrà essere completata entro un anno e sarà presentata durante l’edizione 2023 di Lucca Comics & Games.

Un segnale concreto di valorizzazione del lavoro autoriale e della creatività, un apprezzamento del lungo lavoro che precede la selezione ma anche dell’impegno per creare progetti originali, interessanti e pensati per un pubblico sempre più esigente. Un percorso che negli anni ha dato spazio a giovani talenti come Delia Parise ed Elena Migliorini, vincitrici delle edizioni 2020 e 2021.

Le procedure di iscrizione saranno aperte dall’8 giugno 2022; i progetti dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 9 settembre 2022 attraverso la medesima area riservata del sito del Festival usata per l’iscrizione.