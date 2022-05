La Germania pensa a degli “autovelox” per individuare chi usa il telefono alla guida

Uno dei principali motivi di incidenti alla guida da parte dei conducenti, che sottovalutano la per la pericolosità dei propri mezzi e quella dei telefoni, è proprio l’utilizzo di device elettronici alla guida. Parliamo nello specifico di un problema che – ora che gli smartphone sono arrivati nelle case e tutti – è di sicuro aumentato esponenzialmente, anche se le distrazioni alla guida non sono una novità del nuovo decennio.

Abbiamo in ogni caso a che fare con una problematica che per fortuna, grazie al miglioramento tecnologico costante, sembra sempre più vicina alle essere risolta con delle pesanti sanzioni. Di sicuro utilizzare il telefono alla guida è già vietato, ma è difficile riuscire a riconoscere dei conducenti che si stanno distraendo con il proprio device, visto che nella maggior parte dei casi questi potrebbero inviare velocemente dei messaggi o lasciare dispositivi prima di incontrare delle autorità.

La Germania ha tuttavia pensato a una sono soluzione, testandola e riuscendo a identificare già dieci casi nel giro di solamente un’ora, e dimostrando di conseguenza che si tratta di un metodo efficace. Abbiamo a che fare con dei veri e propri autovelox che però hanno come unico obiettivo quello di fotografare le mani dei conducenti, nel caso in cui le loro mani non siano sul volante, con delle autorità competenti che saranno tenute ad analizzare il materiale al fine di comprendere se si è trattato di un utilizzo del telefono alla guida o meno.

La novità verrà introdotta in Germania a partire dal primo luglio di quest’anno, come hanno avuto di riportare modo di riportare le pagine ci CarScoops, con le multe che all’inizio saranno di 100 euro e comporteranno la perdita di un punto della patente. Le forze dell’ordine hanno infatti spiegato che si tratta di un metodo pensato per limitare l’utilizzo di dispositivi mobile alla guida e non per raccogliere fondi attraverso le multe.