WhatsApp Desktop includerà un report per la privacy

WhatsApp Desktop sembra pronto ad aggiornarsi con una novità particolarmente interessante per quel che riguarda il mondo della privacy, come ha avuto modo di riportare le pagine WABetaInfo. Al momento si tratta di un update che non risulta ancora disponibile per tutti gli utenti, ma che di sicuro grazie al suo rilascio graduale avrà modo di giungere nei computer in cui viene utilizzato WhatsApp nel giro di qualche tempo.

Abbiamo nello specifico che fare con di una novità legate al mondo della privacy, le quali possono essere attraverso la piattaforma su PC, con il tutto che sembra arrivare proprio in seguito al debutto delle nuove normative dell’Unione Europea, la quale permetterà quindi alla piattaforma di restare in linea con le nuove regole a cui sottostare. Parliamo di un rapporto che non includerà i messaggi, ma che si limiterà a fornire nel giro di qualche giorno rispetto a quando viene richiesto le esatte impostazioni della propria privacy su WhatsApp.

Nel caso in cui questo però non si trovasse nella fase di processo a notare dei cambiamenti per il proprio account particolarmente radicali, come ad esempio il cambio di un numero di telefono virtuale, l’operazione verrà annullata, con gli utenti che di conseguenza non riceveranno i rapporti in questione richiesto qualche giorno dietro.

È chiaro che di sicuro la gli sviluppatori di Meta vorranno continuare a testare la feature in questione prima di avere modo di rilasciarla nei computer di tutti gli utenti del mondo, con quindi l’aggiornamento avrà di sicuro modo di giungere nel giro di qualche mese, o settimana, ma che non è risulta ancora disponibile. Resta al momento quindi impossibile generare della port per il proprio account, con la feature in arrivo che permetterà però a breve di scoprire maggiori dettagli legati al mondo della privacy su WhatsApp Desktop.