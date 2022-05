HomePod: nuovo modello in arrivo entro la fine dell’anno?

Come di recente anticipato dal noto analista Ming-Chi Kuo, Apple dovrebbe avere modo nel giro di quest’anno, anche se si parla dell’ultima parte, o proprio dell’inizio del 2023, di riuscire a portare sul mercato dei nuovi dispositivi della serie HomePod. Parliamo dello specifico degli speaker della compagnia che di recente sono stati riportati sul mercato grazie all’arrivo degli HomePod Mini, annunciati nel corso di un evento e subito rilasciati per tutti gli utenti, con quest’ultimo che si presenta con un design però particolarmente accattivante grazie a delle dimensioni ridotte.

Lo speaker in questione non manca di davvero molte funzionalità, ma c’è da dire che in questo caso specifico sembra che avremo a che fare con una nuova versione degli HomePod di base, i quali non sono ormai più presenti sul mercato da molteplici tempo, e che dopo un abbassamento del prezzo da parte del colosso di Cupertino sono stati infatti rimossi del tutto. Ciò è avvenuto forse per via del proprio successo non sufficiente agli occhi di Apple, forse proprio in vista di un uomo delle in arrivo.

Nel dispositivo in questione avrebbero modo di giungere – fra le novità di presentate – un prezzo decisamente ridotto, anche se Kuo non si è espresso nello specifico sulla questione e non si è infatti parlato di quale potrebbe essere il costo che gli utenti dovranno affrontare al fine di mettere mano su uno di nuovi dispositivi legati al mondo della musica.

Per il resto, sembra che non ci saranno delle grosse innovazioni sul campo del design, con infatti il nuovo HomePod che dovrebbe risultare praticamente identico rispetto alle vecchie versioni. C’è anche la possibilità che i device in questione fossero la seconda generazione della versione Mini, ma come spiegato da Kuo si tratta di una situazione particolarmente poco probabile, con la compagnia invece sarebbe puntando a risollevare proprio i suoi modelli base, venduti a un prezzo questa volta minore di 300 dollari ma comunque più alto rispetto le versioni mini.