The Last Voyage of the Demeter: uscita posticipata ad agosto 2023

La Universal Pictures ha deciso di spostare la data d'uscita di The Last Voyage of the Demeter che arriverà al cinema ad agosto 2023.

Gli appassionati di Dracula dovranno attendere ancora un po’ prima di vedere il film The Last Voyage of the Demeter, che doveva uscire nelle sale cinematografiche il 27 gennaio 2023, e che, invece, arriverà al cinema l’11 agosto 2023.

La storia che sarà al centro di The Last Voyage of the Demeter racconterà della nave che ha trasportato il Conte Dracula fino in Inghilterra, portando una carneficina all’interno della stessa Demeter, in uno dei capitoli più inquietanti del romanzo di Bram Stoker del 1897.

Nei panni del protagonista, ovvero del conte Dracula, è stato scelto per il progetto Javier Botet, che ha già interpretato figure mostruose in Slender Man ed in The Conjuring 2. Mentre il resto del cast prevede la presenza di Corey Hawkins, Liam Cunningham, David Dastmalchian, Aisling Franciosi, Jon Jon Briones, Stefan Kapicic, Nikolai Nikolaeff, Woody Norman, Martin Furulund e Chris Walley.

The Last Voyage of the Demeter è diretto da André Øvredal, che ha già lavorato a Trollhunter, The Autopsy of Jane Doe, e di recente a Scary Stories to Tell in the Dark. La sceneggiatura è stata realizzata da Bragi F. Schut, Stefan Ruzowitzki, Zak Olkewicz. I produttori del progetto sono Brad Fischer, Mike Medavoy, Arnold Messer e Matthew Hirsch.