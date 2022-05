Riverdale: il capo di The CW spiega il perché della fine della serie

Il CEO di The CW, Mark Pedowitz, ha spiegato perché si è deciso di far concludere Riverdale dopo sette anni di episodi sulla rete americana.

21—Mag—2022 / 11:19 AM

Il CEO di The CW, Mark Pedowitz, ha da poco parlato della cancellazione di Riverdale, e del motivo per cui lo show si concluderà dopo sette stagioni. Pedowitz ha detto che “sette anni sono la quantità giusta”, e che ancora non è stato stabilito il numero preciso degli episodi dell’ultima stagione.

Ecco le sue dichiarazioni:

Non abbiamo ancora deciso il numero degli episodi, ma non si tratterà di una stagione breve. Credo nel fatto che una serie che ha avuto una lunga durata debba avere anche una degna conclusione. Abbiamo avuto una lunga conversazione con Roberto Aguirre-Sacasa che è entusiasta di questa notizia. Tratteremo lo show nella maniera che merita. Sette anni sono una buona quantità di tempo e vogliamo fare le cose correttamente. Questo è un qualcosa di personale, sono anche io un fan. Voglio fare ciò che è più giusto per la serie.

Ricordiamo che il debutto della serie è avvenuto nel 2017, sempre su The CW, e che la produzione di Riverdale è affidata alla Warner Bros. Television, ai CBS Television Studios, in associazione con Berlanti Productions. Roberto Aguirre-Sacasa, Greg Berlanti, Sarah Schechter e Jon Goldwater sono i produttori esecutivi.