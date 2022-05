Meta conferma uno stop alle assunzioni per diversi reparti

Meta ha confermato che diversi dei propri reparti non potranno almeno per il momento avere modo di contare su nuovi dipendenti, ma non si parla di licenziamenti.

Nel corso degli ultimi tempi, Meta, la società di Mark Zuckerberg prima nota come Facebook, ha avuto modo di avere a che fare con delle problematiche a causa di diverse perdite. Parliamo infatti di una compagnia che ha visto il valore delle proprie azioni scendere a picco nel corso dell’ultimo anno, fra TikTok continua ad aumentare il suo successo, ed Apple che ha messo delle grosse restrizioni nelle pubblicità, diminuendo quindi di molto i guadagni del colosso.

La situazione legata al COVID ha portato a molteplici investimenti che non in tutti i casi sono stati ripagati adeguatamente. Parlando proprio di questi ultimi, Meta ha semplicemente deciso di effettuare un taglio, andando quindi a bloccare eventuali assunzioni per quel che riguarda moltissimi nuovi reparti, fra cui ad esempio Facebook Dating e la piattaforma di Messenger per bambini. Al momento per fortuna, come Mark Zuckerberg stesso ha avuto modo di confermare e come riportato dalle pagine di The Verge, non si parla di licenziamenti ma semplicemente di uno stop per le assunzioni.

I team in questione sono stati infatti informati del che – almeno almeno per il momento – non avranno modo di assumere ulteriori ingegneri, e dovranno di conseguenza continuare a sviluppare i prossimi prodotti che verranno rilasciati sul mercato, fra aggiornamenti e nuove piattaforme, solamente con le proprie forze, non avendo quindi modo di contare su ulteriore personale esterno.

Ciò dovrebbe durare almeno fino a che la compagnia non si sarà risollevata. Ovviamente ciò ha scatenato il panico dei dipendenti che hanno visto a rischio il proprio posto di lavoro, considerando le esigenze della compagnia le sue perdite, ma per fortuna come detto il CEO ci ha tenuto a sottolineare che non si prevedono licenziamenti di alcun tipo, sperando ovviamente che la situazione non degeneri nel corso delle prossime settimane in negativo.