Hideo Kojima al lavoro su un altro gioco oltre Death Stranding 2, secondo diversi insider

Hideo Kojima sarebbe al lavoro su un altro gioco oltre a Death Stranding 2, stando a quanto riferito da due insider. La conferma di Death Stranding 2 da parte di Norman Reedus sembrava aver spazzato via in attimo le speranze di chi pensava che il game director si stesse occupando di Silent Hill, ma a quanto pare questa possibilità potrebbe esistere ancora.

Secondo riportato nell’ultimo post della leaker Infinite Takes (precedentemente nota come Tiffany Treadmore), Hideo Kojima starebbe portando avanti due progetti paralleli: uno è il sequel di Death Stranding, mentre l’altro rimane ancora celato nel mistero. Il progetto misterioso sarebbe in sviluppo da diversi anni, stando alle parole della leaker, e l’annuncio sarebbe dovuto arrivare già nel 2021.

As far as we know Kojima is working on another game in addition to the Death Stranding sequel, and has been for quite awhile. Supposedly it is so underway that we expected an announcement in 2021. #KojimaProductions

Della stessa opinione sembrerebbe essere anche l’insider Roberto Serranò, che su Twitter ribadisce lo stesso concetto, definendo però chiaramente che l’altro progetto sarebbe un survival horror che si ispira a Silent Hills, il reboot della serie di Konami in sviluppo tra il 2012 e il 2014 e successivamente cancellato. Lo stesso Serrano’, inoltre, ritiene che entrambi i progetti siano esclusiva PS5.

I shared some info by my original account (now suspended) in the past

Currently there are two projects in development by Kojima Productions

– One is the sequel of Death Stranding

– One is an horror survival game (inspired to its Silent Hills)

Both are PlayStation exclusives https://t.co/BBJEMnxFDJ

