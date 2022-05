TSMC potrebbe aprire una nuova fabbrica a Singapore

TSMC, noto produttore globale di chip che nel corso del tempo ha avuto modo di rifornire clienti particolarmente importanti, come Apple, Qualcomm e MediaTek, starebbe valutando una soluzione per riuscire a frenare i problemi dati dalla crisi di scorte e dagli impedimenti di produzione legati al COVID 19. Si parla nello specifico di una nuova fabbrica che, come da poco ripreso sulle pagine di PhoneArena e riportato dal Wall Street Journal, potrebbe venire aperta nel territorio di Singapore.

C’è da dire che al momento non si tratta ancora di un annuncio ufficiale, e che non sappiamo quindi se sarà una delle manovre che la compagnia utilizzerà al fine di riuscire ad agevolare la propria produzione anche in questo pessimo periodo. Ciò le permetterebbe quindi a migliorare le proprie potenzialità nella realizzazione di chip al fine di acquisire nuovi clienti e soddisfare al meglio le esigenze di quelli che attualmente si affidano alle sue infrastrutture.

Al momento, si parla anche di una nuova costruzione negli Stati Uniti, che sta continuando venire rinviata, e c’è da dire anche che chi è familiare alla questione della nuova fabbrica nel territorio di Singapore ha parlato di come attualmente TSMC stia tergiversando per via delle trattative con il governo. Questo si troverebbe infatti si troverebbe a finanziare parte dei miliardi di dollari che una struttura come quella che TSMC realizzerebbe, creando per ovviamente anche dei grossi benefici nel paese, visto che si tratta di un’azienda che ha modo di muovere capitali particolarmente esosi.

Al momento parliamo comunque solamente di un’anticipazione, e l’annuncio ufficiale dell’arrivo della nuova fabbrica avrà modo di giungere solamente nel corso dei prossimi mesi nel caso in cui la trattativa si concluderà positivamente, sia per il governo e sia per TSMC, che di sicuro avranno modo di aggiornare il mondo sulla questione nel giro dei prossimi mesi.