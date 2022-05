Three Thousand Years of Longing: trailer dell’incredibile nuovo film di George Miller

Tilda Swinton e Idris Elba sono i protagonisti del trailer di Three Thousand Years of Longing, nuovo film fantastico di George Miller presentato a Cannes.

A sette anni da Mad Max: Fury Road arriva una nuova pellicola dal genio di George Miller, presentata oggi a Cannes e in arrivo quest’estate nei cinema: Three Thousand Years of Longing, dramma fantastico con protagonisti Tilda Swinton e Idris Elba, di cui è stato rilasciato il primo trailer.

La trama vede la dottoressa Alithea Binnie, solitaria accademica coi piedi per terra, entrare in possesso di un artefatto che si rivela il recipiente di un Djinn, un vero e proprio “Genio della lampada” che si offre di esaudirle tre desideri, prima di anelare alla libertà. Il problema è che la nostra, letteralmente, non crede ai suoi occhi, e anche se fosse, da esperta di storia e mitologia, sa quanto sarebbe potenzialmente pericoloso sfruttare i servigi dell’essere. E mentre lui racconta episodi di un passato mitico, lei matura una decisione sorprendente…

