The Winchesters: il trailer della serie prequel di Supernatural

Il trailer di The Winchesters, la serie TV prequel di Supernatural che arriverà sulla rete The CW direttamente in autunno.

La stagione 2022/2023 di The CW si aprirà con un progetto che incuriosisce molti appassionati, considerando che è stata messa in produzione una serie TV prequel di Supernatural intitolata The Winchesters. La serie uscirà questo autunno, e da poco è stato diffuso il trailer.

Ecco il trailer di The Winchesters.

Il produttore del telefilm è Jensen Ackles, che riprenderà il suo ruolo di Dean Winchester, ma farà la parte del narratore. Nel progetto sarà coinvolta anche la moglie di Jensen Ackles, Daneel Harris. E poi ancora il telefilm vede coinvolti Machine Productions, Warner Bros. Television e CBS Studios. Gli altri produttori sono Robbie Thompson e Glen Winter.

A scrivere la serie è Robbie Thompson, che ha lavorato anche allo stesso Supernatural. La storia intende raccontare ciò che c’è stato prima di Sam e Dean, e parliamo di John e Mary, e di come la coppia cercò non solo di salvare il proprio amore, ma il mondo intero.

Lo stesso Jensen Ackles ha dichiarato: