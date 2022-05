The Time Traveler’s Wife: tutto quello che devi sapere sulla serie HBO

HBO Max è una piattaforma streaming che non ha certo bisogno di presentazioni. È la casa di serie come Game of Thrones, Euphoria, The Gilded Age e tanti altri show amati da pubblico e critica. Tra le fila di casa Warner è appena approdata una nuova serie fantasy da tenere d’occhio.

The Time Traveler’s Wife è la nuova serie HBO che traspone in salsa seriale il libro omonimo di Audrey Niffenegger. In un periodo in cui, in chiave televisiva e non solo, gli adattamenti di romanzi vanno per per la maggiore ecco un’altra trasposizione. Lo show ha fatto il suo esordio su HBO Max il 15 maggio, purtroppo non sappiamo ancora quando arriverà nel territorio nostrano. Quasi sicuramente la serie approderà su Sky e Now dopo la messa in onda statunitense.

The Time Traveler’s Wife in 6 episodi racconta l’intricata e drammatica storia di due coniugi inseparabili. La relazione tra Clare (Rose Leslie) e Henry (Theo James) non è la classica storia d’amore lineare, anzi di lineare non ha proprio nulla. Clare incontra il marito per la prima volta quando è solo una piccola bambina, mentre Henry è già adulto. Il secondo incontro avviene diversi anni dopo quando i due ancora non sono marito e moglie. Clare conosce già il loro futuro, è stato uno dei tanti Henry a raccontarglielo. Apparentemente potrebbe sembrare una storia banale e semplice ma vi assicuro che di comune e già visto ha veramente poco. Henry DeTamble è il primo uomo nella storia affetto da crono-alterazione, una malattia genetica che lo costringe a viaggiare nel tempo. Per la prima volta i viaggi nel tempo non vengono rappresentati come un super potere ma come una disabilità. Henry si sposta tra passato e futuro incontrando persone che ancora non avrebbe dovuto conoscere, come la futura moglie o la figlia non ancora nata nel presente. Henry nei suoi tanti viaggi tra passato e futuro non sempre ricorda le avventure vissute, solo grazie a Clare riesce a mettere assieme i pezzi della sua frammentata esistenza. Clare conserva gelosamente un diario in cui sono annotate le date di tutte le volte in cui Henry, o per l’esattezza uno dei tanti Henry, è comparso improvvisamente nel suo giardino. Clare è la costante della storia, sempre lei solo più piccina o più adulta. La moglie è il punto fisso della vita di Henry, dei vari Henry che incontreremo nella serie.

Ecco il trailer di The Time Traveler’s Wife

Gli Interpreti

I protagonisti di The Time Traveler’s Wife sono Theo James e Rose Leslie, entrambi noti al grande pubblico per due importanti ruoli.

Theo James è un attore inglese conosciuto soprattutto per aver prestato il volto a Quattro nella trasposizione cinematografica della saga letteraria Divergent di Veronica Roth. Il primo film di quelli che sarebbero dovuti essere quattro, ultimo dei quali brutalmente cancellato prematuramente a seguito degli scarsi incassi e delle recensioni tutt’altro che positive di pubblico e critica in merito al terzo capitolo, debuttò nelle sale nel lontano 2014. Il periodo era caratterizzato dalle tante saghe distopiche e fantasy adattate per il grande schermo. Hunger Games aveva spianato la strada per il successo di Divergent, purtroppo i risultanti non sono stati quelli sperati. Dopo un inizio interessante la saga cinematografica di Divergent ha perso seguaci finendo per essere troncata prima della sua vera fine.

La carriera dell’attore non ha però subito brusche frenate. Theo James è stato in grado si spaziare tra cinema e serie tv, partecipando a progetti interessanti che però non gli hanno ancora consentito di fare il grande salto. Da La fine targato Netflix e Archive di Gavin Rothery per arrivare al più noto The Witcher: Nightmare of the Wolf in cui James presta la voce a Vesemir, fino alle conosciute serie tv come Sanditon e The White Lotus Theo James non è di certo restato con le mani in mano nel corso degli anni. Recentemente James è stato affiancato da Karen Gillan (Nebula di I Guardiani della Galassia) in Dual, pellicola fantasy-thriller approdata nelle sale statunitensi lo scorso gennaio, purtroppo ancora inedita in Italia. Chissà che The Time Traveler’s Wife non possa essere la serie tv in grado di donare all’attore la popolarità necessaria per prendere parte a progetti ambizioni e di richiamo per la stagione dei premi.

Rose Leslie in The Time Traveler’s Wife sarà Clare, moglie di Henry e costante della storia. Solo Clare è in grado di ricordare ai tanti Henry la loro vita passata o futura, è il pilastro della vita di Henry e unica certezza. Per quanti viaggi avanti o indietro nel tempo Henry riesca a fare ritorna sempre da Clare. Una storia romantica, non smielata, e incredibilmente profonda. Rose Leslie ha già vissuto un’importante storia d’amore sul piccolo schermo, è infatti nota agli amanti delle serie tv per il ruolo di Ygritte in Il trono di spade, anche se forse qualche spettatore più attento l’avrà già riconosciuta come Gwen Harding nelle prime stagioni di Downton Abbey. Ygritte era la bruta senza timori e primo amore di Jon Snow. Grazie alla partecipazione alla serie tv la Leslie ha conosciuto il suo attuale e celebre marito Kit Harrington, coppia sullo schermo e coppia nella vita reale. Rose Leslie, successivamente, ha partecipato a diverse serie tv come Vigil – Indagine a bordo e The Good Fight mentre è recentemente tornata sul grande schermo grazie a Assassinio sul Nilo nel ruolo di Louise Bourget, domestica di Linnet Ridgeway interpretata dalla splendida Gal Gadot.

Il romanzo di Audrey Niffenegger

La serie HBO The Time Traveler’s Wife traspone per il piccolo schermo il romanzo omonimo datato 2003 di Audrey Niffenegger. In Italia il testo è stato tradotto e pubblicato con il titolo La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo nel 2005 da Mondadori. Attualmente trovate il romanzo disponibile per l’acquisto in italiano nell’edizione realizzata da Mondadori per la collana Oscar Fantastica.

La struttura del romanzo è molto particolare: i vari capitoli seguono, in maniera alternata, i punti di vista dei due protagonisti; gli eventi si susseguono in maniera non lineare passando da passato e presente a causa dei viaggio nel tempo di Henry e inoltre ogni episodio è ricondotto ad un preciso giorno ed a una definita ora con indicazione esatta degli anni dei due protagonisti. La narrazione avviene in prima persona singolare e i dialoghi accompagnano frequentemente lo scambio di pensieri tra i personaggi. In certi punti sembra di confrontarsi con una copione di un’opera teatrale piuttosto che con un romanzo di narrativa. Lo stile di scrittura dell’autrice è molto scorrevole e le pagine, oltre 600, scorrono rapidamente.

La serie tv si è ispirata proprio al testo al fine di ricrearne le atmosfere. Nei vari episodi assisteremo a diverse scene di monologo dei due protagonisti, i quali, in maniera alternata, raccontano i loro pensieri, le loro paure e i loro desideri allo schermo di una telecamera.

Le tematiche di The Time Traveler’s Wife

Se apparentemente la serie potrebbe sembrare la solita opera a prevalenza di romance in realtà fonde sapientemente drama, fantasy e scienza. The Time Traveler’s Wife ha come colonna portante la relazione tra Claire e Henry, due anime gemelle destinate ad incontrarsi in ogni tempo e spazio. A circondare il sotto testo romantico figurano due generi che, se ben sfruttati, possono innalzare il livello dello show rendendolo a tratti unico.

Il drama è legato alla difficile situazione di salute di Henry. Il protagonista maschile della storia è affetto da una rarissima malattia genetica che lo spinge, senza controllo, a viaggiare nel tempo. Henry è di fatto il primo essere umano portatore di crono-alterazione. La patologia di Henry non è mai stata diagnosticata prima e rappresenta, pertanto, un caso altamente interessante dal punto di vista scientifico e clinico, resta però da considerare che la situazione è estremamente pericolosa per la salute del soggetto. Non si conoscono clinicamente gli effetti che una simile esposizione temporale potrebbe, col tempo, causare all’uomo, senza considerare gli evidenti danni psicologici che una simile esperienza, per aggiunta ripetuta costantemente nel tempo, porta con se. Henry non ha il controllo dei viaggi nel tempo, scompare improvvisamente lasciano nel presente solo i propri indumenti e si ritrova nudo nel passato o nel futuro. Il viaggio può durare qualche minuto, alcune ore o settimane o anche mesi. Henry è costretto a rubare, combattere e difendersi per sopravvive al suo viaggio.

Ovviamente, come avrete già intuito, la sotto trama fantasy sarà molto importante nella storia. I viaggi nel tempo sono un tema ricorrente nel panorama fantasy: dall’intramontabile Ritorno al futuro fino al campione di incassi Avengers EndGame la gestione dei viaggi nel tempo non è mai stata semplice né priva di ripercussioni. Per la prima volta, probabilmente, nella storia della televisione i viaggi nel tempo non vengono rappresentati come un super potere, un’esperienza che viene bramata e ricercata ma piuttosto come un situazione debilitante e indesiderata. Henry è maestro di se stesso, un Henry più esperto istruisce l’Henry più giovane sulle particolarità della loro malattia. Non ha aiutanti o conoscenze pregresse, solo la sua esperienza e la fiducia cieca della moglie. Riuscirà The Time Traveler’s Wife a gestire la complessa tematica in maniera soddisfacente senza lasciare evidenti ed irrisolti buchi di trama?

Ci auguriamo di poter visionare The Time Traveler’s Wife il prima possibile, per adesso, in attesa del suo arrivo in Italia, non ci resta altro che segnalarvi lo show tra quelli da segnare in agenda.