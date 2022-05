Realme Pad X 5G: spuntano render e specifiche prima del lancio

Stando a quello che sappiamo, in attesa di un debutto anche in Italia, il Realme Pad X 5G dovrebbe venire rilasciato nella giornata del 26 maggio alle 14:00 in Cina, con un evento che potrebbe avere modo di approfondire tutti i dettagli in merito al dispositivo in questione. In attesa del reveal ufficiale da parte della compagnia, JD.com, noto portale di e-commerce, ancora una volta come avvenuto in passato ha anticipato molteplici novità in merito al dispositivo in questione, che infatti ha già avuto di modo di mostrarsi grazia delle prime foto.

Sappiamo che questo dovrebbe venire offerto infatti nelle colorazioni Star Gray, Sea Salt Blue e Bright Chessboard Green, con delle cornici particolarmente sottili e un singolo setup di fotocamere senza led flash posto nella parte posteriore. Uno slot per la SIM dovrebbe quindi essere presente a sinistra, con invece i tasti del volume e posti sulla destra.

Il bottone di accensione sarebbe nella parte superiore, e non sappiamo al momento se questo includerà anche un sensore per le impronte digitali. Come anticipato da JD.com, dovrebbero essere presenti le configurazioni da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio per l’archiviazione e l’ulteriore versione da 6 GB + 128 GB, mentre non si parla ancora il momento di prezzi specifici. Questi di sicuro verranno annunciati nel corso dell’imminente conferenza ufficiale, sperando che in futuro ci sia modo per il dispositivo in questione di giungere anche in Europa.

Stando ai report che hanno anticipato le potenzialità del dispositivo in questione, dovrebbe essere presente uno schermo QHD+ con 120 Hz di refresh rate, uno Snapdragon 870 all’interno e una batteria da 8360mAh, mentre non ci sono ancora al momento ulteriori dettagli sulle potenzialità del device in questione, che come detto la compagnia dovrebbe avere modo di chiarire nel giro di solamente qualche giorno.