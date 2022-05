Offerte eBay: Horizon Forbidden West in super sconto

Le offerte di eBay permettono di acquistare Horizon Forbidden West a un prezzo stracciato grazie a un duplice sconto. L’articolo si presenta infatti con uno sconto che porta il prezzo a solamente 49,90€, decisamente meno rispetto a quanto è possibile reperire il gioco attualmente, con anche una doppia possibilità di riduzione del costo totale.

Non manca la possibilità di restituire entro un totale di 14 giorni il prodotto, con le spese di spedizione che risultano però a carico degli acquirenti.

Sono attualmente attivi infatti gli sconti degli edays che permettono di fruire del coupon MENO15EDAYS per ottenere una riduzione del prezzo del 15%, con un massimo di due acquisti per utente e 100€ di sconto per ognuno di questi.

In questo modo la nuova avventura di Aloy, arrivata da poco tempo su PlayStation 4 e PlayStation 5, può essere acquistata per decisamente poco, con un’offerta da prendere di sicuro al volo per tutti i fan in attesa di mettere mano su questo apprezzatissimo open world. Anche se quella in vendita è la versione PlayStation 4, l’upgrade a PlayStation 5 per tutti i possessori della console risulta gratuito.

Non vi resta quindi che accedere al seguente link al fine di poter fruire dell’offerta in questione, ricordandovi di attivare il nuovo coupon disponibile sulla piattaforma che resterà in utilizzabile fino al 29 maggio.

