Love, Death + Robots 3: oggi arriva su Netflix la serie TV

Da oggi, 20 maggio, è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix la serie TV Love, Death + Robots 3, che con la sua terza stagione è pronta a spingere in avanti l’animazione fantascientifica, soprattutto dopo il successo riscosso dalla prima stagione.

Ecco il trailer di Love, Death+ Robots 3.

La serie antologica animata premiata agli Emmy Love, Death + Robots torna con il terzo volume prodotto da Tim Miller (Deadpool, Terminator – Destino oscuro) e David Fincher (Mindhunter, Mank).

Questa la descrizione di Love, Death+ Robots 3:

La serie antologica animata premiata agli Emmy Love, Death + Robots torna con il terzo volume prodotto da Tim Miller (Deadpool, Terminator – Destino oscuro) e David Fincher (MINDHUNTER, Mank). Terrore, fantasia e bellezza si fondono in nove nuovi episodi con temi che vanno dalla scoperta di un’antica entità maligna a un’apocalisse comica, raccontando sorprendenti storie brevi che spaziano dal fantasy all’horror e alla fantascienza con inconfondibile umorismo e originalità visiva.

L’ideatore Tim Miller ha unito le forze con il regista David Fincher dopo aver cercato per anni di realizzare lungometraggi e cortometraggi animati per adulti con la sua società di animazione Blur Studio. Dopo il successo incredibile di DEADPOOL (con il quale aveva esordito alla regia) i due hanno colto l’occasione per produrre la serie antologica insieme a Netflix. Miller ricorda l’entusiasmo dimostrato dal pubblico alla prima stagione e le richieste di un seguito, dicendo: “Il riscontro che la serie ha ricevuto non avrebbe potuto essere più entusiasmante. Era esattamente il genere di risposta appassionata che io e David speravamo di ottenere dai fan dell’animazione, ma che per anni pensavamo non fosse possibile”.