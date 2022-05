Con chi viaggi: due clip dal film con Lillo e Rovazzi

Gli YouNuts! tornano al cinema con la loro nuova commedia, Con chi viaggi: ecco le prime due clip ufficiali dal film, che vede tra i protagonisti Lillo Petrolo, Fabio Rovazzi, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi.

Il film, distribuito e prodotto da Lucky Red in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon, è diretto dal duo YouNuts! composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, già alla regia di “Sotto il sole di Riccione” e sarà in sala il 23, 24 e 25 maggio.

La pellicola vede un cast d’eccezione, composto da Lillo, Alessandra Mastronardi, Michela De Rossi e Fabio Rovazzi, qui alle prese con una commedia on the road dalle tinte noir.

Questa la sinossi ufficiale:

Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto. Tutto sembra scorrere normalmente ma la realtà non è quella che sembra. Paolo (Lillo) è un irrequieto uomo dall’aspetto simpatico che sembra nascondere qualcosa. Michele (Fabio Rovazzi) e Anna (Alessandra Mastronardi) nascondono di aver avuto un passato insieme. Elisa (Michela De Rossi) non sa di avere con Paolo un rapporto decisamente speciale. Tra una chiacchierata e l’altra, risate e colpi di scena, una commedia on the road con sfumature noir che permette di esplorare relazioni umane inattese. Un viaggio che si trasforma in un’avventura destinata a cambiare le vite di tutti i personaggi.

