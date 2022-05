Baymax! – La serie animata arriverà su Disney+ il 29 giugno

Da poco è stata comunicata la data di distribuzione sulla piattaforma streaming Disney+ della serie animata Baymax!, si tratta di uno spin-off di Big Hero 6 che sarà disponibile per gli appassionati dell’animazione della Casa di Topolino dal 29 giugno.

La storia sarà incentrata su Baymax, il robot che si aggira per la città immaginaria di San Fransokyo per assistere persone che hanno bisogno d’aiuto. Baymax lavora sodo per aiutare le persone della città a mantenere alto il livello di salute, supportandole in tutte le maniere possibili, anche facendo il caffè. Baymax! è solo uno dei progetti spin-off dedicati a film d’animazione Disney che avranno show dedicati, come Zootopia e Oceania.

Presentando il progetto il creatore Don Hall ha dichiarato durante l’Investor Day 2020:

In questa serie esploreremo ancora di più la città di San Fransokyo. In ogni episodio incontreremo un nuovo personaggio, una figura che sarà aiutata da Baymax, dotato in quest’occasione di capacità e tecnologie che gli permetteranno di muoversi lungo San Fransokyo alla ricerca di pazienti.

Ricordiamo che Big Hero 6 ha ottenuto nel mondo 650 milioni di dollari, una cifra che ha reso il film il più remunerativo progetto animato del 2014. Successivamente è uscita la serie animata Big Hero 6: The Series, che è andata in onda su Disney Channel per tre stagioni.