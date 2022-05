Yellowstone 5: la quinta stagione della serie TV uscirà a novembre

19—Mag—2022 / 8:57 AM

Paramount ha annunciato l’uscita di Yellowstone 5 che sarà distribuito sulla rete a novembre. La famiglia Dutton ritornerà e Yellowstone 5 proseguirà a raccontare la storia di John Dutton, interpretato da Kevin Costner.

La quinta stagione di Yellowstone arriva dopo che gli ascolti della quarta sono stati molto alti, con un incremento del 79% rispetto a quella precedente. E tutto ciò ha reso la serie TV di Paramount un vero e proprio franchise. Yellowstone 5, tra l’altro, sarà composta da 14 episodi anziché da 10.

Tutto il cast dei protagonisti principali ritornerà a lavorare su Yellowstone 5. Nel progetto della nuova stagione entreranno a far parte come “regulars” anche Jen Landon, che ha interpretato Teeter, e Kathryn Kelly, che fa Emily.

Chris McCarthy, presidente e CEO di ViacomCBS Media Networks, ha dichiarato:

Le grandi performance a livello di ascolti di Yellowstone hanno dimostrato una grande passione ed attenzione da parte del pubblico per questa serie TV. Kevin Costner è alla guida di un cast eccezionale, e questa notizia farà contenti tutti gli appassionati.

Il produttore esecutivo David C. Glasser ha detto sul rinnovo:

Per noi è un onore poter proseguire con Yellowstone per un’altra stagione. La continua crescita di ascolti ci sprona ad andare avanti e ad intrattenere ancora il pubblico.

Ricordiamo che Yellowstone segue le vicende della famiglia Dutton, proprietaria di un ranch nel Montana. La serie originale è andata in onda per la prima volta nel 2018 su Paramount Network, mentre in Italia è stata distribuita su Sky, e da poco è arrivata anche su LA7.