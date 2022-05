Vangelis addio: morto a 79 anni il celebre musicista e compositore

L'autore delle colonne sonore di Blade Runner e Momenti di gloria, Vangelis, è morto all'età di 79 anni in Francia, in seguito a un ricovero per Covid-19.

Vangelis, inconfondibile autore di alcune delle sonorità più interessanti mai ascoltate al cinema (e non solo), è morto all’età di 79 anni, martedì scorso, in seguito a complicazioni derivanti al Covid-19. Era ricoverato in Francia, ma non sono state divulgate ulteriori informazioni in merito.

Evangelos Odysseas Papathanassiou, musicista greco che ha presto adottato il nome d’arte Vangelis, è stato un celebre compositore dalle distintive sonorità new age (mescolando sintetizzatori e strumenti tipici del jazz), che hanno caratterizzato alcuni celebri film come Momenti di gloria (con cui ha vinto l’Oscar) e Blade Runner.

Nel corso della sua lunga carriera, Vangelis ha pubblicato ben 54 dischi, senza contare i lavori autonomi e quelli inediti: molte sue canzoni sono state prestate alla pubblicità e sono notissime, anche se il grande pubblico solitamente non ne ha idea. Un esempio? Questo storico spot anni ’80 della Barilla.

Tra gli altri film in cui ha infuso la sua arte segnaliamo Antarctica, 1492: la conquista del paradiso e Alexander; notevole anche il suo lavoro a teatro e nel balletto, a livello internazionale. Ha inoltre collaborato con artisti quali Jon Anderson, Krisma e Irene Papas, andando a influenzare generazioni di musicisti a venire.