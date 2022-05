Cannes 75 – Cinque minuti di applausi per Top Gun: Maverick, Tom Cruise premiato

La serata di ieri è stata memorabile per Tom Cruise e per Top Gun: Maverick, considerando che il film è stato presentato al Festival di Cannes 75, ottenendo cinque minuti di applausi, e portando lo stesso interprete a ricevere una Palma d’Oro alla carriera.

Dopo aver ricevuto il premio Tom Cruise ha dichiarato:

Questa è stata una serata incredibile, un momento incredibile. Guardarvi negli occhi è bellissimo. Aspettavamo da 36 anni un nuovo film su Top Gun, ed abbiamo dovuto attendere due anni prima di mostrarlo a causa della pandemia. Grazie alla Paramount, essere qui è un sogno. Siamo qui per questo, faccio film per voi.

Prima che iniziasse la proiezione, sul red carpet gli interpreti protagonisti di Top Gun: Maverick hanno potuto godersi lo spettacolo delle Patrouille de France, la pattuglia acrobatica ufficiale de l’Armée de l’air, l’aeronautica militare francese. Ecco il video.

Questa la sinossi ufficiale di Top: Gun Maverick, in uscita il 25 maggio:

Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.