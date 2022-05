Rick and Morty: in sviluppo la serie anime, le prime dichiarazioni di Takashi Sano

Adult Swim ha annunciato lo sviluppo della serie anime su Rick and Morty, un progetto che ha già scatenato i fan sulla rete che hanno decisamente approvato l’iniziativa. A lavorare sulla produzione ci sarà Takashi Sano.

Secondo quanto è stato riferito dai siti oltreoceano la serie anime su Rick and Morty sarà sviluppata per HBO Max e Adult Swim e sarà composta da dieci episodi. Takashi Sano ha già lavorato su “Rick and Morty vs. Genocider” e su “Summer Meets God (Rick Meets Evil).” La produzione sarà affidata a Telecom Animation Film.

Lo stesso Sano ha dichiarato:

L’esplorazione del multiverso da parte di Rick e di tutto il suo gruppo ha messo a dura prova la famiglia, ma ne sono sempre usciti bene. Sono onorato di poter raccontare una nuova fantastica storia su di loro. Spero che apprezzerete queste nuove avventure!

Il titolo della serie sarà Rick and Morty: The Anime, e si tratta di un nuovo tuffo nel multiverso dei personaggi divenuti simbolo di Adult Swim, che sono già comparsi in alcuni cortometraggi a tema anime ed Oriente, come Samurai & Shogun.

Ricordiamo che, fino ad ora, sono state distribuite cinque stagioni di Rick and Morty, e che la serie in Italia è visibile su Netflix.