Redmi Note 11T Pro e 11T Pro+: la data d’uscita è vicina, arriveranno in Italia?

Redmi Note 11T Pro e 11T Pro+ potrebbero non arrivare mai in Italia, ma per il momento la data d'uscita nel territorio cinese risulta ormai vicinissima.

Redmi ha di recente avuto modo di confermare delle piacevoli novità per quel che riguarda il brano dei Redmi Note, dispositivi che questa volta sono pronti a presentarsi per quel che riguarda la fascia alta, avendo modo di giungere nel mercato cinese, e forse in futuro anche in quello italiano, al fine di offrire performance e feature particolarmente di rilievo.

Abbiamo nello specifico a che fare con i Redmi Note 11T Pro e 11T Pro+, i quali come confermato in via ufficiale verranno lanciati in Cina nella giornata del 24 maggio 2022, con un poster, che potete ammirare in copertina all’articolo, che mostra i gioiellini in questione, anticipando anche il fatto che saranno presenti in totale di tre fotocamere e addirittura un led flash.

Al momento non ci sono delle informazioni particolarmente dettagliate in merito le specifiche tecniche che dispositivi avranno modo di presentare, ma c’è da dire che stando ai rumor avremo a che fare con due dispositivi pronti a offrire la risoluzione Full HD+ e 6,6 pollici, oltre che il supporto ai 144 Hz di refresh rate.

La versione base dovrebbe offrire 6 GB di RAM + 128 GB di spazio per l’archiviazione, assieme a un ulteriore taglio da 8 GB + 256 GB. Per quel che riguarda i Pro, pare che le configurazioni saranno da 8 GB + 128 GB e da 8 GB + 512 GB. Mentre per i Redmi Note 11T Pro dovrebbe essere utilizzato il Dimensity 1300 e una batteria da 4300mAh, sembra che per il modello Pro+ verrà sfruttata la potenza del Dimensity 8100 e una batteria da 5000mAh. Quest’ultima dovrebbe avere modo di offrire – al contrario della prima con 67 W di ricarica rapida – un totale di 120 W.

Al momento in ogni caso si tratta solamente di specifiche anticipate, e non resta infatti che attendere l’ufficialità della compagnia, che di sicuro avrà presto modo di fare chiarezza sulla questione nel suo prossimo evento.