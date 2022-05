OnePlus Nord si aggiorna finalmente con OxygenOS 12

OnePlus ha di recente avuto modo di confermare un nuovo aggiornamento per quel che riguarda i suoi primi dispositivi della serie Nord, con gli smartphone che hanno finalmente avuto modo di ricevere l’aggiornamento gratuito ad Android 12 attraverso OxygenOS 12. Parliamo dello specifico di un impegno che la compagnia si è presa ormai da tempo, continuando a supportare i dispositivi, anche se come nel caso del Nord non si tratta esattamente di un telefono di ultima generazione, ma che comunque avuto modo di ottenere il nuovo sistema operativo realizzato da parte di Google.

L’update potrebbe impiegare diversi giorni prima di arrivare all’interno di tutti dispositivi, e nel caso in cui si possegga un Nord è bene quindi fare attenzione alle relative impostazioni al fine di poter aggiornare il proprio dispositivo quanto prima possibile. Al momento, non ci sono dettagli per quel che riguarda il debutto in Europa, visto che si è parlato sono solamente di un aggiornamento che dovrebbe arrivare presto, con compagnia che di sicuro nel giro di qualche tempo avrà modo di confermare quando anche gli utenti italiani potranno mettere mano su OxygenOS 12 per i Oneplus Nord.

Ovviamente, nel momento in cui questo verrà reso disponibile, è bene che tutti possano fruire delle potenzialità del nuovo sistema operativo di Google ormai in circolazione da diverso tempo, avendo quindi a che fare con delle nuove feature e vari miglioramenti per quel che riguarda il sistema. Come spiegato sulle pagine di GizChina non dovrebbero passare se non più di due settimane, e non resta quindi che attendere in pazientemente l’update.

Restiamo in ogni caso come detto restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della compagnia, la quale dovrebbe avere modo di approfondire tutto nel giro di non troppo tempo, visto il debutto in Cina già iniziato.