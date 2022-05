Marvel annuncerà un nuovo gioco oggi: ecco il teaser

Marvel annuncerà un nuovo gioco oggi. La notizia proviene da un tweet pubblicato proprio dall’account Twitter ufficiale di Marvel Entertainment, che anticipa il gioco in un breve teaser di 22 secondi. Il breve filmato, che potete trovare qui sotto, non offre molte informazioni. Vediamo America Chavez, vista di recente in Doctor Strange e il Multiverso della Follia, Ironheart e Venom nel bel mezzo di uno scontro.

New Game Announcement! Tune in tomorrow at 10 AM PST. pic.twitter.com/TIHbrUqmOK — Marvel Entertainment (@Marvel) May 18, 2022

Il teaser si conclude con una schermata con più di 100 loghi di personaggi Marvel che vanno da Blink e Quake a quelli più tradizionali come Thanos e Wolverine, mostrando anche i loghi di Second Dinner, uno studio fondato da alcuni ex Blizzard, e di Nuverse, publisher con sede ad Hong Kong.

Per chi non lo sapesse Second Dinner è lo studio fondato da Ben Brode, ex game director di Heartstone. Nel 2019 lui stesso aveva rivelato di essere al lavoro su un progetto legato all’universo Marvel, senza mai però svelare ulteriori dettagli al riguardo.

Certo è che il fatto che Brode sia a capo del team fa subito pensare ad un possibile gioco di carte. Per saperlo, però, non ci resta che attendere la presentazione ufficiale di questa sera. Il nuovo gioco Marvel con dozzine di personaggi sarà rivelato oggi,19 maggio, alle 19:00.