Gomorra – Stagione Finale: da oggi in Home Video in versione DVD e Blu-ray

L'atto finale di una delle serie italiane più note al mondo, Gomorra – Stagione Finale, arriva in Home Video in formato DVD e Blu-ray con un'ora di contenuti extra.

La quinta ed ultima stagione di uno dei più celebri serial italiani al mondo, Gomorra – Stagione Finale, arriva in Dvd e Blu-ray a partire dal 19 maggio, con oltre un’ora di contenuti speciali per scoprire i dietro le quinte ed i personaggi… vecchi e nuovi.

Genny Savastano e Ciro Di Marzio sono all’atto conclusivo, giunti alla resa dei conti, ma la loro storia resta per sempre con noi grazie al prodotto home video. I protagonisti della serie, interpretati da Salvatore Esposito e Marco D’Amore, ci accompagnano in questo capitolo conclusivo ricco di azione e colpi di scena.

La trama di questa quinta stagione fa seguito sia alle vicende della precedente, sia al film de L’Immortale, con protagonista il presunto scomparso Ciro Di Marzio. Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a tornare in azione per ristabilire l’ordine. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

I dieci episodi di Gomorra – Stagione finale, girati fra Napoli, Riga e Roma, sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. A completare il team di scrittura, Valerio Cilio e Gianluca Leoncini. Marco D’Amore, oltre che protagonista nel ruolo di Ciro assieme Salvatore Esposito (Genny Savastano) è anche regista assieme a Claudio Cupellini, ruolo che aveva già svolto in due episodi della quarta stagione della serie e nel film campione d’incassi L’Immortale, ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione.

Gomorra – Stagione Finale approda ora in Dvd e Blu-ray insieme a Universal Pictures Home Entertainment, a partire dal prossimo 19 maggio, per rivivere le vicende di Genny, Ciro e di nuovi e vecchi personaggi in lotta per il potere. La stagione finale del cult Sky Original vede anche diversi nuovi ingressi nel cast: Domenico “Mimmo” Borrelli è Don Angelo detto ‘O Maestrale; Tania Garribba interpreta invece Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale. Nei panni di ‘O Munaciello entra nel cast anche Carmine Paternoster; e ancora Antonio Ferrante e Nunzia Schiano ad interpretare rispettivamente Vincenzo Garignano, detto ‘O Galantommo, e Nunzia, sua devota moglie.

Nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo edito da Mondadori, la serie TV Gomorra, produzione originale Sky, giunge a conclusione dopo un lungo percorso di 5 stagioni, in cui si è rivelata vero e proprio fenomeno di portata globale, in grado di rivoluzionare l’intero mercato audiovisivo e non solo con un incredibile effetto trascinante.

Contenuti speciali:

Genny

Ciro

Azzurra

Enzo

Nuovi volti

I ricordi sulle Stagioni 1-4

Speciale

Salvatore Esposito vs Marco D’Amore

